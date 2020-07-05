+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Участник главного боя UFC 251 Бернс снят с турнира из-за коронавируса

Участник главного боя турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251 бразилец Гилберт Бернс снят с поединка из-за заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал MMA Junkie, пишет ТАСС.



Бернс должен был встретиться с чемпионом в полусредней весовой категории (до 77 кг) американцем Камару Усманом в титульном поединке 11 июля на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

По информации источника, бой будет перенесен на более поздний срок.

Бернс подтвердил отмену боя в Twitter, но не уточнил причину своего плохого самочувствия.

Бернсу 33 года, в его активе 22 поединка, в 19 из которых он одержал победу (15 - досрочно). В послужном списке 33-летнего Усмана 16 побед (8 досрочно) и одно поражение.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIV. ПАВЛОВИЧ-2....
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ не везёт Лукашенко
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]