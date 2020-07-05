Участник главного боя UFC 251 Бернс снят с турнира из-за коронавируса
Участник главного боя турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251 бразилец Гилберт Бернс снят с поединка из-за заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал MMA Junkie, пишет ТАСС.
Бернс должен был встретиться с чемпионом в полусредней весовой категории (до 77 кг) американцем Камару Усманом в титульном поединке 11 июля на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.
По информации источника, бой будет перенесен на более поздний срок.
Бернс подтвердил отмену боя в Twitter, но не уточнил причину своего плохого самочувствия.
Бернсу 33 года, в его активе 22 поединка, в 19 из которых он одержал победу (15 - досрочно). В послужном списке 33-летнего Усмана 16 побед (8 досрочно) и одно поражение.
09:46 05/07/2020
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