Виктор Гончаренко: очень тонкая грань между победой и поражением





"Первый тайм был равным, второй смогли развернуть в нашу сторону. Очень тонкая грань между победой и поражением. Арбитр смотрел пенальти в наши ворота. Все могло качнуться в другую сторону после того, как фола не было. Мы оживились, а "Ахмат" на этом фоне растерялся. После первого забитого мяча забили второй и третий.





Конкуренция никуда не делась. Рад за Кирилла Набабкина, ему много от меня доставалось, но сейчас он ярко и качественно играет. Он должен быть лидером в силу возраста. Набабкин в хорошей форме, играет в старте", — цитирует Гончаренко "Чемпионат"



