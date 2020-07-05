"Всем привет, кто на больничке". Артем Милевский ушел на двухнедельную самоизоляцию
Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский сообщил о вынужденном уходе на самоизоляцию. Напомним, в клубе из города над Бугом вспышка коронавирусной инфекции.
Рулевой брестского "Динамо" Сергей Ковальчук отказался отвечать на вопросы, касающиеся вспышки коронавируса в команде
"Передаю все нашим привет! Кто на больничке, от души здоровья! Вы мужики!
Ну я так понимаю, многим параллельно. У меня + 14 дней самоизоляции, с сегодняшнего дня.
2020. Темные времена", — подытожил в своем инстаграм-аккаунте футболист.
08:37 05/07/2020
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