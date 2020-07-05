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"Всем привет, кто на больничке". Артем Милевский ушел на двухнедельную самоизоляцию

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский сообщил о вынужденном уходе на самоизоляцию. Напомним, в клубе из города над Бугом вспышка коронавирусной инфекции.



Рулевой брестского "Динамо" Сергей Ковальчук отказался отвечать на вопросы, касающиеся вспышки коронавируса в команде

"Передаю все нашим привет! Кто на больничке, от души здоровья! Вы мужики!

Ну я так понимаю, многим параллельно. У меня + 14 дней самоизоляции, с сегодняшнего дня.

2020. Темные времена", — подытожил в своем инстаграм-аккаунте футболист.
Прессбол
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