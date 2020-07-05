







Рулевой брестского "Динамо" Сергей Ковальчук отказался отвечать на вопросы, касающиеся вспышки коронавируса в команде





"Передаю все нашим привет! Кто на больничке, от души здоровья! Вы мужики!





Ну я так понимаю, многим параллельно. У меня + 14 дней самоизоляции, с сегодняшнего дня.





2020. Темные времена", — подытожил в своем инстаграм-аккаунте футболист.



