



Гости уже на 20-й минуте остались вдесятером, отразили пенальти, а через три минуты забили красивейший гол со штрафного. Отличился узбекский нападающий Шохбоз Умаров. Просто посмотрите на эту красоту! Отметим, что матч закончился со счетом 0:1, и это небольшая сенсация для нашего чемпионата.



