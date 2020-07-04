Видеофакт: Небольшая сенсация: команда была в меньшинстве, но забила мегагол. И это в чемпионате Беларуси!
В 16-м туре чемпионата Беларуси по футболу в Борисове встречались БАТЭ и «Энергетик-БГУ».
Гости уже на 20-й минуте остались вдесятером, отразили пенальти, а через три минуты забили красивейший гол со штрафного. Отличился узбекский нападающий Шохбоз Умаров. Просто посмотрите на эту красоту! Отметим, что матч закончился со счетом 0:1, и это небольшая сенсация для нашего чемпионата.
19:50 04/07/2020
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