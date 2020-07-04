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Погба солидарен: выстриг на голове кулак, символ движения Black Lives Matter

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поддержал движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).

Фото: REUTERS/Peter Powell/Pool

Француз вышел на матч 33-го тура АПЛ с «Борнмутом» (0:1, первый тайм) с новой стрижкой. Погба выстриг на голове кулак, символ движения Black Lives Matter.

Напомним, движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.
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