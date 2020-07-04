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Кто славил хайп? Борис Гельфанд прокомментировал обвинения в сторону шахмат в расизме

Так как по правилам белые фигуры ходят первыми

Гроссмейстер Борис Гельфанд прокомментировал обвинения в сторону шахмат в расизме. Ранее Австралийская радиовещательная корпорация (ABC) назвала шахматы расистской игрой, так как по правилам белые фигуры ходят первыми.

На этой неделе шахматы назвали расистской игрой. Ваши мысли по этому поводу?
Такие сообщения надо игнорировать, как в поговорке "на каждый роток не накинешь платок". В мире много глупостей и много желающих показать себя политически активным, попасть в струю, словить хайп.

Снос памятников известным людям из этой же серии?
К сожалению, кроме печали у меня это больше ничего не вызывает. Я не 20-летний юноша, который живет с иллюзиями: мы придем и изменим мир к лучшему. Считаю, что все эти действия только ухудшают ситуацию в мире и обостряют все проблемы.

При этом публичные личности, которые высказывают схожую с вашей точку зрения, подвергаются критике...
Что делать. Всем надо перечитать романы Джорджа Оруэлла "1984" и Виктора Пелевина "Искусство легких касаний". Я бы дал такой совет: все, что сейчас происходит в мире, там описано очень четко, — как передают "Известия", сказал Гельфанд.
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