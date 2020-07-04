







Сергей Шабанов. Он, как и многие другие беларусы, остался без работы из-за отказа поддерживать политику действующего президента республики Александра Лукашенко. «Если считать свободу слова косяком, то я накосячил очень много», – говорит в сюжете «Настоящего Времени» теперь уже бывший тренер университета физкультуры в МинскеОн, как и многие другие беларусы, остался без работы из-за отказа поддерживать политику действующего президента республики Александра Лукашенко.

Лидер Беларуси решил баллотироваться в президенты уже в шестой раз, выборы запланированы на 9 августа.

Активная политическая деятельность в Беларуси может грозить серьезными личными последствиями. Но все больше людей объединяются для того, чтобы помочь друг другу в тяжелой ситуации.



