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Сюжет «Настоящего Времени»: не поддержал Лукашенко – можешь остаться без работы

Как жители Беларуси помогают тем, кто лишился работы из-за политических взглядов.



 «Если считать свободу слова косяком, то я накосячил очень много», – говорит в сюжете «Настоящего Времени» теперь уже бывший тренер университета физкультуры в Минске Сергей Шабанов. Он, как и многие другие беларусы, остался без работы из-за отказа поддерживать политику действующего президента республики Александра Лукашенко. 
Лидер Беларуси решил баллотироваться в президенты уже в шестой раз, выборы запланированы на 9 августа. 
Активная политическая деятельность в Беларуси может грозить серьезными личными последствиями. Но все больше людей объединяются для того, чтобы помочь друг другу в тяжелой ситуации. 



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