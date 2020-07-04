Кандидат в президенты Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Антонио Торрес пообещал назначить Диего Марадону главным тренером сборной Испании в случае своей победы на выборах, сообщает "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на Marca.









По словам Торреса, он уже достиг договоренности с представителями Марадоны. В случае назначения аргентинца перед сборной Испании будет стоять задача выхода в финал ЧМ-2022 в Катаре.





Сейчас 59-летний Марадона возглавляет "Химнасию", которая занимает 19-е место в таблице аргентинской Суперлиги.





Отметим, что Марадона является бывшим главным тренером сборной Аргентины, которой руководил в период 2008-10 годов.



