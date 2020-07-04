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СМИ: Марадона может возглавить сборную Испании по футболу. В Беларуси легендарный футболист тоже отметился

Аргентинец не против поработать с командой.

Кандидат в президенты Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Антонио Торрес пообещал назначить Диего Марадону главным тренером сборной Испании в случае своей победы на выборах, сообщает "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на Marca.


По словам Торреса, он уже достиг договоренности с представителями Марадоны. В случае назначения аргентинца перед сборной Испании будет стоять задача выхода в финал ЧМ-2022 в Катаре.

Сейчас 59-летний Марадона возглавляет "Химнасию", которая занимает 19-е место в таблице аргентинской Суперлиги.

Отметим, что Марадона является бывшим главным тренером сборной Аргентины, которой руководил в период 2008-10 годов.
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