Сдавали и покупали в промышленных масштабах.





В Армении волевым решением федерации досрочно завершен сезон во втором дивизионе — и коронавирус совершенно ни при чем. Поводом стала критическая масса раскрытых договорных матчей, которые обессмыслили оставшиеся пять туров.





Сдавали и покупали в этом сезоне в промышленных масштабах, а счета вроде 9:0 и 12:0 стали нормой. В "договорняки" оказались вовлечены пять клубов и 58 человек — и это только то, что удалось доказать правоохранительным органам, которые

взялись за дело всерьез. Подобной чистки армянский футбол не знал никогда!









Три клуба из этого списка — "Торпедо", "Арагац", "Масис" — лишь мелкая рыба, нашедшая в сдаче игр еще одну форму заработка. Все они в принципе проводили в Д2 свой первый сезон и, возможно, были созданы как раз для подобных махинаций. К слову, в 2019-м в Армении второй дивизион сильно расширили — с 12 до 17 команд (даже до 18, но одна команда снялась с пробега еще до старта). В лигу залетело много новых клубов с непредсказуемым прошлым. Как оказалось, довольно мутным.





Совсем другое дело — "Локомотив". Лидер чемпионата, деливший первое место в таблице с "Ваном" и претендовавший на выход в элиту... "Локо" уже этот сезон мог начать в премьер-лиге, но федерация поставила перед клубом шлагбаум, сделав замечание: у вас нет своих стадиона, базы и детско-юношеских команд. "Локомотив" попытался обидеться: зато у нас деньги, легионеры, амбиции. Но федерация пошла на принцип.





В "Локо" пожали плечами и нашли способ полезно провести время в Д2 — 7 договорных матчей. У "Масиса" — 11, у "Арагаца" — 9, у "Торпедо" — 5. Что неприятно, в деле также фигурирует "Ереван" из высшего дивизиона. За ним один "дог". Но опять же: это только то, что доказано. Реальные масштабы катастрофы могут быть намного больше.





Вовлеченность в темные дела "Локомотива" стала самым сильным ударом по лиге. Хотя владелец клуба Грач Кананян недавно уже попадался на нечистоплотности. В 2019-м служба национальной безопасности задержала его вместе с замминистра образования, науки, культуры и спорта по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах...





В общем, федерация схватилась за голову и прервала сезон. Кого определить победителем или не определять никого — еще думают. В каком формате проводить следующий сезон — еще думают. Как жить дальше — не представляют.





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У правоохранителей свои наказания (им еще предстоят разбирательства), у федерации — свои (она уже разобралась). Все пять "дог"-клубов на два года отстранены от участия во всех турнирах под эгидой Федерации футбола Армении.





45 из 58 участников договорных матчей отстранены от футбола пожизненно. Остальные дисквалифицированы на длительные сроки. Причем не только игроки, но и владельцы клубов, руководители и тренеры.





Тому же президенту "Локомотива" Кананяну запрещено заниматься футбольной деятельностью навсегда.





Но среди запятнавших себя далеко не одни армяне. В "списке 58" встречаются также владельцы клубов с российским паспортом, а среди игроков-тренеров россиян вообще большинство. Хватает украинцев, латышей и даже есть один белорус. 30-летний вратарь Виталий Ридлевич, выступавший за "Арагац". За некоторыми персонажами тянулся темный след еще до событий в Армении: они причастны также к "договорнякам" в Украине, России...





А судьба Ридлевича, похоже, нелегка. В 2015-м голкипер провел свой единственный матч за "Нафтан" — и шагнул из Новополоцка в неизвестность на четыре года. Может, играл среди любителей, может, пробовал себя в более перспективных, чем футбол, направлениях... Однако в 2019-м все же всплыл в "Арагаце", чтобы меньше чем через год оказаться персоной нон-грата в армянском футболе. Вердикт федерации: дисквалифицирован пожизненно.





В феврале Ридлевич успел провести несколько матчей за "Тамбов" на Кубке ФНЛ. Просмотр вратарь тогда не прошел, а теперь вряд ли позовут куда-то еще.





На Ридлевиче список интересных персон не заканчивается. Помните, например, Сергея Литовченко? Украинский тренер, который в 2018-м уронил могилевский "Днепр" из высшей лиги в первую. Разобравшись что к чему, в концовке сезона клуб с ним отношения разорвал, хотя было уже поздно. Рулевой обрел себя в ереванском "Локомотиве" и даже зашел с новой командой на прыжок в элиту — и вдруг "дисквалифицирован пожизненно".





Таких историй — 58 штук. С каждой уже можно ознакомиться: кто, сколько и за что. Многочисленные договорные матчи были раскрыты правоохранительными органами по ходу сезона, а федерация вчера вынесла и огласила решение по каждому участнику.





Оперативность и жесткость мер — важная попытка сохранить лицо. Армянские болельщики давно остыли к местному футболу. Чтобы не отвернуть их окончательно, федерация максимально принципиально выступила против спортивной нечистоплотности. И надеется, что зритель ей поверит. Иначе армянский футбол рискует замкнуться в собственной ненужности.















