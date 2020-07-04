Тренер брестского "Динамо" отказался отвечать на вопросы, касающиеся вспышки коронавируса в команде
Главный тренер брестского "Динамо" Сергей Ковальчук на пресс-конференции по итогам матча 16-го тура чемпионата страны против брестского "Динамо", завершившегося вничью (3:3), оставил без комментариев вопросы, связанные со вспышкой коронавируса в клубе.
- Появилась информация о вспышке коронавируса в Бресте. Также известно, что брестский клуб просил перенести матч со "Смолевичами", но БФФ отказала. Как считаете, соотносится ли это решение со спортивным принципом?
- Об игре вопросы задавайте.
- Об игре: эти обстоятельства сказались на том, что команда просела после 60-й минуты?
- Какие?
- Коронавирус…
- Команда физически не готова пока. Потому что не все, скажем так, полностью проходили даже этот микроцикл.
- Как будете приводить команду в чувство? Может, обследования какие-то?
- Об игре. Если я не ошибаюсь, клуб должен был дать информацию по этой ситуации.
- Сказали, что Сергей Петрович ответит на все вопросы.
- Не знаю, кто сказал. Об игре еще есть вопросы?
12:05 04/07/2020
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