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Тренер брестского "Динамо" отказался отвечать на вопросы, касающиеся вспышки коронавируса в команде

Главный тренер брестского "Динамо" Сергей Ковальчук на пресс-конференции по итогам матча 16-го тура чемпионата страны против брестского "Динамо", завершившегося вничью (3:3), оставил без комментариев вопросы, связанные со вспышкой коронавируса в клубе.


- Появилась информация о вспышке коронавируса в Бресте. Также известно, что брестский клуб просил перенести матч со "Смолевичами", но БФФ отказала. Как считаете, соотносится ли это решение со спортивным принципом?

- Об игре вопросы задавайте.

- Об игре: эти обстоятельства сказались на том, что команда просела после 60-й минуты?

- Какие?

- Коронавирус…

- Команда физически не готова пока. Потому что не все, скажем так, полностью проходили даже этот микроцикл.

- Как будете приводить команду в чувство? Может, обследования какие-то?

- Об игре. Если я не ошибаюсь, клуб должен был дать информацию по этой ситуации.

- Сказали, что Сергей Петрович ответит на все вопросы.

- Не знаю, кто сказал. Об игре еще есть вопросы?
Прессбол
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