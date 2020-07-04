



- Появилась информация о вспышке коронавируса в Бресте. Также известно, что брестский клуб просил перенести матч со "Смолевичами", но БФФ отказала. Как считаете, соотносится ли это решение со спортивным принципом?





- Об игре вопросы задавайте.





- Об игре: эти обстоятельства сказались на том, что команда просела после 60-й минуты?





- Какие?





- Коронавирус…





- Команда физически не готова пока. Потому что не все, скажем так, полностью проходили даже этот микроцикл.





- Как будете приводить команду в чувство? Может, обследования какие-то?





- Об игре. Если я не ошибаюсь, клуб должен был дать информацию по этой ситуации.





- Сказали, что Сергей Петрович ответит на все вопросы.





- Не знаю, кто сказал. Об игре еще есть вопросы?