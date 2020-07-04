ИИХФ дисквалифицировала 7 хоккеистов «Динамо-Молодечно» за договорной матч
ИИХФ дисквалифицировала семерых хоккеистов «Динамо-Молодечно», сообщает официальный сайт организации.
Игроки были уличены в участии в договорном матче с «Могилевом» (5:6) 22 ноября 2019 года.
Временную дисквалификацию получили: Павел Боярчук, Станислав Кучкин, Вячеслав Лисичкин, Алексей Иванов, Никита Устиненко, Сергей Шелег и Александр Сырей.
Дело хоккеистов будет передано в Дисциплинарный совет ИИХФ для дальнейшего рассмотрения и применения санкций.
Ранее Федерация хоккея Беларуси аннулировала результат матча. Иванов, Устиненко, Сырей, Шелег, Кучкин, Боярчук и Лисичкин были дисквалифицированы и оштрафованы.
11:45 04/07/2020
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