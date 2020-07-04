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ИИХФ дисквалифицировала 7 хоккеистов «Динамо-Молодечно» за договорной матч

ИИХФ дисквалифицировала семерых хоккеистов «Динамо-Молодечно», сообщает официальный сайт организации.




Игроки были уличены в участии в договорном матче с «Могилевом» (5:6) 22 ноября 2019 года.

Временную дисквалификацию получили: Павел Боярчук, Станислав Кучкин, Вячеслав Лисичкин, Алексей Иванов, Никита Устиненко, Сергей Шелег и Александр Сырей.

Дело хоккеистов будет передано в Дисциплинарный совет ИИХФ для дальнейшего рассмотрения и применения санкций.

Ранее Федерация хоккея Беларуси аннулировала результат матча. Иванов, Устиненко, Сырей, Шелег, Кучкин, Боярчук и Лисичкин были дисквалифицированы и оштрафованы.
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