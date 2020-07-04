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Экс-президент «Барсы»: «Месси не уйдет. У него есть еще несколько лет, чтобы быть лучшим игроком мира»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар высказался о форварде Лионеле Месси.


«Месси не покинет «Барселону». Он является частью клуба и очень любит «Барселону», а клуб и город любят его. Его семье очень комфортно здесь. Не знаю, зачем нам говорить о вещах, которые не произойдут.

Месси завершит профессиональную карьеру в «Барсе», уверен. Но это не значит, что после ухода он не сможет играть в футбол на менее профессиональном уровне – в Китае, США или Японии. Я был бы очень удивлен, если он закончил выступать на топ-уровне не в «Барселоне». 

У него еще есть несколько лет, чтобы быть лучшим игроком в мире, и этот титул останется за ним в истории, потому что в футболе вряд ли снова появится еще один Лео Месси.

Я уверен, что слухи появляются в период, когда у клуба не все хорошо складывается. Подобные новости причиняют боль, но радуют тех, кто не любит «Барсу». Я уверен, что Месси не сделает этот шаг для нас», – сказал Гаспар.
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