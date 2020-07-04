Экс-рекордсмен мира в марафоне дисквалифицирован на 4 года
Кенийский марафонец Уилсон Кипсанг дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).
38-летний спортсмен наказан за предоставление "некорректной информации о местонахождении" и "фальсификации или попытку фальсификации любой части допинг-контроля".
Отстранение марафонца отсчитывается с 10 января 2020 года. Все его результаты с 12 апреля прошлого года аннулированы.
Кипсанг брал золото на марафонах в Токио, Нью-Йорке, Лондоне и Берлине. Кениец также бывший рекордсмен мира в марафоне (установил рекорд на Берлинском марафоне 2013 года) и бронзовый призер Олимпийских игр-2012.
09:52 04/07/2020
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