Экс-рекордсмен мира в марафоне дисквалифицирован на 4 года









38-летний спортсмен наказан за предоставление "некорректной информации о местонахождении" и "фальсификации или попытку фальсификации любой части допинг-контроля".





Отстранение марафонца отсчитывается с 10 января 2020 года. Все его результаты с 12 апреля прошлого года аннулированы.





Кипсанг брал золото на марафонах в Токио, Нью-Йорке, Лондоне и Берлине. Кениец также бывший рекордсмен мира в марафоне (установил рекорд на Берлинском марафоне 2013 года) и бронзовый призер Олимпийских игр-2012.



