



«Честно, не могу сказать, что у меня большие познания в сфере политики и экономики, поэтому мне сложно сделать какое-либо заявление.





Хотелось бы, чтобы наш народ обрел веру, веру в себя и соответственно в вождя (имею в виду человека, который сможет дать эту веру, и народ пойдет за ним... Пойдет голосовать за него...) Ну, а оглядываясь назад, я как спортсмен могу сказать только хорошее, у меня только позитивные воспоминания, так как для спорта наша страна – рай (я имею ввиду развитие и поддержку спорта в Беларуси).





Но государство не только спортсменов кормило и растило, но и спортивную бюрократию «укрепляло». А это уже совершенно другой вопрос...» – сказала Кинунен.