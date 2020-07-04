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Анастасия Киннунен: «Государство не только спортсменов кормило и растило, но и спортивную бюрократию «укрепляло»

Биатлонистка Анастасия Киннунен (Дуборезова) в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделилась мнением о предвыборной ситуации в Беларуси.


«Честно, не могу сказать, что у меня большие познания в сфере политики и экономики, поэтому мне сложно сделать какое-либо заявление.

Хотелось бы, чтобы наш народ обрел веру, веру в себя и соответственно в вождя (имею в виду человека, который сможет дать эту веру, и народ пойдет за ним... Пойдет голосовать за него...) Ну, а оглядываясь назад, я как спортсмен могу сказать только хорошее, у меня только позитивные воспоминания, так как для спорта наша страна – рай (я имею ввиду развитие и поддержку спорта в Беларуси).

Но государство не только спортсменов кормило и растило, но и спортивную бюрократию «укрепляло». А это уже совершенно другой вопрос...» – сказала Кинунен.
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