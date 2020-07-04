«Первый тайм был плохим. Наверное, худшим в этом чемпионате. Есть на это не футбольные причины, на которые мы просили ребят не обращать внимание. На вторую половину вышли с другими эмоциями, включили скорости. По большому счету, игра давалась. Брест играет сам и дает играть сопернику. Мы провели буквально две-три разумные атаки и забили гол. С третьим голом нам, возможно, и повезло, хотя третий пропущенный не очень приятен был... А может и со вторым нам повезло, уже забыл… Приятно, что Бресту мы ни разу не проиграли.





К сожалению, в этом формате наша команда существовать не будет, потому что все написали заявления. Не знаю, что должно случиться за выходные, чтобы что-то изменилось. Город не может содержать команду уровня высшей лиги. Игрокам предлагают финансовые условия на уровне аутсайдеров первой лиги. На те условия, которые мне гарантируют, я не соберу команду. Наверное, с понедельника это будет другая команда. Хотелось бы, чтобы чудо произошло. Мы долго в него верим, но пока… На поле ребята стараются. Очень благодарен ребятам, что даже в последнем матче они не рассыпались. Не было ни одного матча, где они бы рассыпались. Рад, что удалось поработать в таком коллективе. Просто восхищаюсь ребятами. Многие из ребят прибавили за полгода. У ребят появились предложения», — сказал Александр Бразевич в эфире канала «Беларусь 5».



