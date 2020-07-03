В Минске прошел велопробег солидарности
Более 50 велосипедистов собрались на велопробег солидарности в честь Дня независимости. Стартовал он в 19.00 рядом с Дворцом спорта. Колонна двигалась по велодорожке вдоль Свислочи.
Как это было — можно оценить на видео TUT.BY.
Прошлый похожий велопробег прошел 27 июня. Тогда задержали одного человека, который ехал на электросамокате — его доставили в РОВД и провели «воспитательную беседу». В этой раз информации о задержаниях нет.
22:07 03/07/2020
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