От коронавируса умер отец Хабиба Нурмагомедова













«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.





Изначально у Абдулманапа Нурмагомедова была диагностирована вирусная пневмония, тренер отказывался проходить тест на коронавирус. К началу мая состояние здоровье Нурмагомедова ухудшилось. Хабиб организовал коммерческий борт из Махачкалы, который доставил Абдулманапа в одну из больниц Москвы, где у него обнаружили СOVID-19.





3 мая у Нурмагомедова-старшего случился инфаркт. Ему была сделана операция на сердце, после чего его подключили к ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). 13 мая он впал в кому, 14 мая вышел из нее. 10 июня появились новости о том, что его состояние улучшилось.





Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет. Он воспитал 18 спортсменов — чемпионов мира. Он включен в Книгу рекордов России как самый успешный тренер страны по боевому самбо.



