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От коронавируса умер отец Хабиба Нурмагомедова

Абдулманап Нурмагомедов, известный тренер по единоборствам и отец ММА-бойца Хабиба, скончался. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Рамзана Кадырова.




«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Изначально у Абдулманапа Нурмагомедова была диагностирована вирусная пневмония, тренер отказывался проходить тест на коронавирус. К началу мая состояние здоровье Нурмагомедова ухудшилось. Хабиб организовал коммерческий борт из Махачкалы, который доставил Абдулманапа в одну из больниц Москвы, где у него обнаружили СOVID-19.

3 мая у Нурмагомедова-старшего случился инфаркт. Ему была сделана операция на сердце, после чего его подключили к ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). 13 мая он впал в кому, 14 мая вышел из нее. 10 июня появились новости о том, что его состояние улучшилось.

Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет. Он воспитал 18 спортсменов — чемпионов мира. Он включен в Книгу рекордов России как самый успешный тренер страны по боевому самбо.
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