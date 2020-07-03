– Как часто после смены гражданства вы сталкивались с хейтерами?





– Часто, поэтому комментариев под фото и интервью стараюсь не читать. Но сразу после перехода многие писали и в личные сообщения. Сначала расстраивалась: ну как так, мы же с сестрой пришли помочь вашей команде, почему к нам так относятся? Но потом подумала, что каждый человек имеет право на свое мнение.





– То есть гадости писали не только российские болельщики, но и белорусы? Им-то что не нравится?





– И те, и т. е. Многие белорусы писали, что мы живем тут на их налоги и они не хотят тратить на нас деньги. Может, отчасти это и правда. Я не знаю. Я пришла в Беларусь, чтобы помогать и расти как спортсменка, – сказала Кручинкина.