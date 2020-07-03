+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Елена Кручинкина: «Многие белорусы писали, что мы живем тут на их налоги и они не хотят тратить на нас деньги»

Биатлонистка Елена Кручинкина рассказала о смене спортивного гражданства.

– Как часто после смены гражданства вы сталкивались с хейтерами?

– Часто, поэтому комментариев под фото и интервью стараюсь не читать. Но сразу после перехода многие писали и в личные сообщения. Сначала расстраивалась: ну как так, мы же с сестрой пришли помочь вашей команде, почему к нам так относятся? Но потом подумала, что каждый человек имеет право на свое мнение.

– То есть гадости писали не только российские болельщики, но и белорусы? Им-то что не нравится?

– И те, и т. е. Многие белорусы писали, что мы живем тут на их налоги и они не хотят тратить на нас деньги. Может, отчасти это и правда. Я не знаю. Я пришла в Беларусь, чтобы помогать и расти как спортсменка, – сказала Кручинкина.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIV. ПАВЛОВИЧ-2....
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ не везёт Лукашенко
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]