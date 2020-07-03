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Пунтус о своих конспектах: «Это тетрадка, и не одна. Каждый мой прожитый год законспектирован»

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус рассказал о своих записях.



– Слушайте, а эти конспекты в каком виде у вас существуют? Это какая-то тетрадка со времен БАТЭ или это был просто собирательный образ?

– Тетрадка, и не одна. Каждый мой прожитый год законспектирован. Перед началом сезона завожу новую, где идет планирование работы с командой. Нет такого, что я работаю по планам 2005 года, к примеру. Понятно, что я их перечитываю иногда. И порой упражнения в тренировках появляются, что называется, из раннего. Но каждый год работа строится по новой.

Скажу, что на тренировки выхожу без бумажек. Все в голове. Я подготовился к занятию – и все. И я его могу в любой момент поменять, если тренировка по разным причинам не дает тот эффект, который нужен, – сказал Пунтус.
Tribuna
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