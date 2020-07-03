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Василий Уткин: совершенно очевидно, что у Гончаренко нет нормального контакта с командой

Российский журналист Василий Уткин порассуждал о стратегии ЦСКА и работе Виктора Гончаренко на посту главного тренера.



- В игре ЦСКА хочется видеть некую стратегию. Но о какой стратегии может идти речь, если тренер ЦСКА мерцательно появляется в команде: то он есть, то его нет. И потом нужно объяснять, куда он делся и зачем. Довольно интересная формулировка, что Гончаренко уехал в Беларусь, чтобы как-то встряхнуть команду. Именно так встряхивает "Ливерпуль" Юрген Клопп, именно так встряхивают "Барселону". Все только так и делают, что команды свои трясут.

Некоторые журналисты даже сделали одной из важных тем отчета о матче ЦСКА — "Спартак" наблюдение за поведением Гончаренко во время этой игры. Кажется, что он мало контактировал с игроками и вел себя не очень типично. Неужели все это не показывает, что у него нет нормального контакта с командой, чем бы это ни было вызвано? Это совершенно очевидно, — как передает Sport24, сказал Уткин на своем YouTube-канале.
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