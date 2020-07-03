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Хави возглавит "Барселону" по окончании сезона

Экс-хавбек "Барселоны", а ныне главный тренер катарского "Аль-Садда" Хави договорился о том, что возглавит каталонский клуб по окончании сезона.


Таблица и результаты игр чемпионата Испании-2019/20

40-летний специалист принял предложение президента "сине-гранатовых" Жозепа Бартомеу, заручившегося поддержкой команды в пользу кандидатуры Хави, сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

Нынешний главный тренер "Барсы" Кике Сетьен либо доработает текущий сезон до конца, либо в ближайшее время уступит место Гарсии Пимьенте из "Барселоны Б", отмечает sports.ru.
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