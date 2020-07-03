ООН осудила правила в женской легкой атлетике
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека рекомендует незамедлительно отменить существующие ограничения для женщин-спортсменок с высоким естественным уровнем тестостерона. Это предложение содержится в докладе, опубликованном на минувшей неделе.
Кастер Семеня, двукратная олимпийская чемпионка по бегу, ЮАР
Существующие правила запрещают женщинам с повышенным уровнем тестостерона участвовать в некоторых соревнованиях, если они не проходят инвазивное тестирование и прочие ненужные с медицинской точки зрения процедуры. При этом четкого научного консенсуса по поводу преимущества женщин с естественным повышенным уровнем тестостерона в атлетике по-прежнему нет. Также не существует аналогичных правил для мужчин.
Ограничения, о которых идет речь, стали известны широкой публике в результате многолетнего спора вокруг южноафриканской бегуньи Кастер Семени. В прошлом году спортсменка проиграла апелляцию в Спортивном арбитражном суде. Таким образом, олимпийская чемпионка должна будет снижать уровень тестостерона, чтобы участвовать в соревнованиях.
В докладе ООН содержится резкая критика правил, в которых говорится, что они "создают риск неэтичной медицинской практики". Кроме того, ограничения называются "стигматизирующими, стереотипными и дискриминационными".
09:52 03/07/2020
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