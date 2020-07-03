ООН осудила правила в женской легкой атлетике

Кастер Семеня, двукратная олимпийская чемпионка по бегу, ЮАР





Существующие правила запрещают женщинам с повышенным уровнем тестостерона участвовать в некоторых соревнованиях, если они не проходят инвазивное тестирование и прочие ненужные с медицинской точки зрения процедуры. При этом четкого научного консенсуса по поводу преимущества женщин с естественным повышенным уровнем тестостерона в атлетике по-прежнему нет. Также не существует аналогичных правил для мужчин.





Ограничения, о которых идет речь, стали известны широкой публике в результате многолетнего спора вокруг южноафриканской бегуньи Кастер Семени. В прошлом году спортсменка проиграла апелляцию в Спортивном арбитражном суде. Таким образом, олимпийская чемпионка должна будет снижать уровень тестостерона, чтобы участвовать в соревнованиях.





В докладе ООН содержится резкая критика правил, в которых говорится, что они "создают риск неэтичной медицинской практики". Кроме того, ограничения называются "стигматизирующими, стереотипными и дискриминационными".











