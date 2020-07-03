+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

ООН осудила правила в женской легкой атлетике

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека рекомендует незамедлительно отменить существующие ограничения для женщин-спортсменок с высоким естественным уровнем тестостерона. Это предложение содержится в докладе, опубликованном на минувшей неделе.

Кастер Семеня, двукратная олимпийская чемпионка по бегу, ЮАР

Существующие правила запрещают женщинам с повышенным уровнем тестостерона участвовать в некоторых соревнованиях, если они не проходят инвазивное тестирование и прочие ненужные с медицинской точки зрения процедуры. При этом четкого научного консенсуса по поводу преимущества женщин с естественным повышенным уровнем тестостерона в атлетике по-прежнему нет. Также не существует аналогичных правил для мужчин.

Ограничения, о которых идет речь, стали известны широкой публике в результате многолетнего спора вокруг южноафриканской бегуньи Кастер Семени. В прошлом году спортсменка проиграла апелляцию в Спортивном арбитражном суде. Таким образом, олимпийская чемпионка должна будет снижать уровень тестостерона, чтобы участвовать в соревнованиях.

В докладе ООН содержится резкая критика правил, в которых говорится, что они "создают риск неэтичной медицинской практики". Кроме того, ограничения называются "стигматизирующими, стереотипными и дискриминационными".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIV. ПАВЛОВИЧ-2....
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ не везёт Лукашенко
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]