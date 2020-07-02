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Прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что не исключает вариант ухода из сборной России из-за ситуации во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает ТАСС









«В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной. Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом «чистых» атлетов», — заявила Ласицкене.





Ласицкене — трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту, действующая чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира в помещении и двукратная чемпионка Европы в помещении. Она по четыре раза побеждала в чемпионате России и «Бриллиантовой лиге».







