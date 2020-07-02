В интервью Радыё Свабода они попросили не называть их фамилии.





— Спортсменов и тренеров поставили перед фактом: кроме государственных СМИ, ни с кем на политические темы не говорить, — рассказала легоатлетка.





По ее словам, большинство атлетов числятся на должностях инструкторов в Минспорта, поэтому с позиции чиновников любая критика властей выглядит как «предательство» того, кто его «кормит».





Запрет на высказывание своего мнения в негосударственных медиа касается также тех, кто после завершения карьеры на общественных началах присоединились к федерациям в своих дисциплинах. Эту информацию подтвердил олимпийский призер-легкоатлет.





Выходит, власти решили закрыть рты спортсменам, которые выступали против репрессий белорусов, выходивших на мирные акции, а также соперников Лукашенко?





В Министерстве спорта и туризма заявили, что запретов спортсменам по поводу высказываний в независимых СМИ о политических событиях не делали.





— Такого запрета нет, но спортсмены сами напуганы лишним вниманием и считают лучшим ограничить контакты с прессой, — заявили в Минспорта Радыё Свабода.





Среди известных людей спорта, которые проявили гражданскую позицию, — Мелитина Станюта, Александра Романовская, Надежда Остапчук, Елена Левченко, Виктор Дойлидов.









Напомним цитаты спортсменов, выступивших за честные выборы и против задержаний людей. Кстати, некоторые из заявлений были сделаны звездами спорта в соцсетях.





"Однажды я принимала участие в Олимпийских играх, в которых от справедливого судейства , было одно название. Теперь я наблюдаю в своей стране выборы, которые язык не поворачивается назвать честными и справедливыми. В этом мире вообще такие вещи имеют право на существование, или это пустой звук? Тошнит уже, если честно", - Александра Романовская, лучшая спортсменка Беларуси 2019 года.





"Как можно по телевизору так обзывать людей? Ну что это такое? Ну смех просто. Мне порой за нашего президента стыдно. Стыдно его слушать. Не имеет права президент так разговаривать.





Он не отдаст власть. Но самое большое, чего я боюсь, что прольется кровь", - Виктор Дойлидов, заслуженный тренер по спортивной гимнастике.





"Мабыць, ёсьць ідэйныя, гатовыя памерці за Лукашэнку. Але калі размаўляеш, асноўнай масе сытуацыя не падабаецца. А потым чытаеш інтэрвію — і дзіву даесься. Бо калі думка сфармавалася, яна павінна быць усюды аднолькавая, ня гнуцца з парывамі ветру", - Надзея Астапчук, шматразовая прызерка еўрапейскіх і сусветных першынстваў.





За «свободные и честные выборы у нас в стране» выступила даже Дарья Домрачева, которую связывают с главой государства теплые отношения.





На публикации в негосударственных медиа отреагировало госТВ, которое дало голоса тем, кто поддерживает нынешнюю власть.





"Вчера я гордился каждым белорусским спортсменом, а сегодня за некоторых из них мне стыдно. Многие из тех, кто сегодня набрался наглости поливать грязью государство, были поддержаны им же в не самые успешные для себя периоды карьеры", - Дмитрий Басков, гендиректор минского «Динамо».





Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров, которого называют любимчиком Александра Лукашенко, высказал надежду, что в нашей стране революции не будет.