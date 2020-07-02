Александр Нойок и Денис Лаптев. Как стало известно Tribuna.com , в брестском «Динамо» вспышка коронавируса. Заражены не менее трех футболистов, который выходили в составе на матч с «Неманом». Среди них –





Известно, что обнаружен коронавирус также у некоторых работников клуба.





Также отметим, что в заявке на игру с «Неманом» отсутствовали Юзепчук и Павлюченко.





В пресс-службе брестского «Динамо» отказались комментировать ситуацию, заверив, что на все вопросы после игры со «Смолевичами» (3 июля) ответит главный тренер Сергей Ковальчук.





По информации источников, знакомых с ситуацией, «Динамо» запрашивало перенос матча, однако АБФФ отказала. Генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий пока на звонки Tribuna.com не отвечает.









Добавим, что в последнее время по данным Минздрава, заболеваемость якобы резко пошла на спад - заявляется о примерно 300 новых случаях ежедневно, однако настораживает, что при этом сообщается о 5-7 умерших - такое же, а то и меньше количество смертей Минздав официально фиксировал и при тысяче заболевших в сутки.







