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Боксер Устинов: Выборы могут быть честными - информационные технологии это позволяют

Боксер Александр Устинов в интервью Трибуне порассуждал о президентской гонке в Беларуси.

– Следите за предвыборной ситуацией?

– Конечно, как и все жители. Все прикованы все равно к телевизору, и все следят. Все гаджеты настроены на это.

– Импонирует вам уже кто-нибудь?

– Много людей поддерживали бывшего руководителя «Белгазпромбанка». Человек был на таком уровне, что руководил огромным количеством людей. Я думаю, что он, наверное, смог бы управлять страной. Он импонирует. Правда, голосовать я не имею права. Выступаю за Беларусь, но паспорт у меня российский.

Иностранцы, которые организуют турниры, постоянно спрашивают: «Ты живешь в Беларуси?» Я отвечаю: «Да, в Минске». Живу в Беларуси, но гражданство российское, но я имею вид на жительство в Беларуси. Они говорят: «Ну, раз живешь в Беларуси, значит, белорус». Я говорю: «Хорошо». 

В Америке один раз конферансье задело это так, что я ему объяснил это все. И он сказал: «Гордый русский, живущий в Беларуси». Это он сказал в Мэдисон-сквер-гардене на все трибуны. Ну, ладно – пришлось побить американца.

– А вы себя сейчас чувствуете больше белорусом или русским?

– На протяжении 20 лет я живу здесь. Наверное, до конца своих дней я буду русским. Но я люблю Беларусь, и эта страна моих детей. Не дай Бог случись что – я пойду защищать эту страну. Это родина моего ребенка. Я здесь живу.

Тот же Мулявин – сибиряк, как и я. Только он с Урала. А он – визитная карточка белорусской песни.

– Есть такой мем про рейтинг президента 3%. Верите, что Лукашенко пользуется настолько низкой популярностью?

– Не верю. Все равно у каждого есть свои поклонники, свои люди, свои фанаты, которые поддерживают тебя, как бы себя ни вел. Не может у президента быть 3%. Мне кажется, это очень занижено. Это мое мнение, потому что люди, которые выдвигали тебя, они не могут так быстро отказаться от своего выбора.

– Как относитесь к протестным акциям, которые сейчас проходят по всей стране?

– Это же одна из составляющих демократических выборов. И в любой стране не может не быть оппозиции, которая была бы против. Оппозиция должна быть в любой стране. Она будет всегда. Даже, наверное, в монархических странах есть люди, которые против власти.

– А в вашем окружении много людей, которые недовольны теперешним положением дел в стране?

– Сейчас, наверное, в связи с тем, что происходит в мире таких людей очень много. Потому что, знаете, если что-то случилось в деревне, то виноват кто? Сосед. Так и тут. Если что-то произошло, то виноват кто? Власть. Что-то взорвалось – власть, украли – власть. Конечно, нагнетена обстановка, и люди устали от информационной войны.

– Институт сменяемости власти – нужная вещь для Беларуси? Надо ли ограничить количество сроков у президента двумя?

– 100%. Как бы там ни было, что-то приелось, где-то глаз замылился, где-то нужен новый взгляд. Есть пословица: «Новая метла по-новому метет». Смена власти должна происходить.

– А как вам кажется, выборы у нас могут быть честными в этом году?

– Я думаю, что могут. Вы же видите, много предложений ходит о том, как сделать выборы честными. Приходишь, ставишь галочку или крестик напротив своего кандидата, кладешь бюллетень, паспорт, потом это все фотографируешь и отправляешь в свой штаб. Мне кажется, да. Выборы могут быть честными. Сейчас информационные технологии это все позволяют, – сказал Устинов.
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