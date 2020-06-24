С начала президентской предвыборной кампании в Беларуси произошло так много событий, что не веришь, что от назначения даты голосования не минуло еще и двух месяцев. Мнения насчет ситуации, кажется, как никогда поляризовались – и тут уж кому какой лагерь ближе. Спортсмены тоже не остались в стороне.





Правда, некоторые представители белспорта привлекли к себе особое внимание – потому что после их высказываний или действий (иногда и вовсе случайных) происходили весьма неприятные для действующих лиц события.



Экс-пресс-секретарь брестского «Динамо» потребовала освободить Бабарико – провластный автор заявил, что она «попутала»

Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова три с половиной года проработала пресс-секретарем брестского «Динамо», став одним из первых громких трансферов новой эпохи клуба и разделив с ним громкие победы.









В самом начале весны девушка ушла из «Динамо», но не собиралась покидать спортивную сферу. К тому же она оставалась одним из рупоров развивающейся в последние года беговой культуры Беларуси – преодолевала солидные дистанции, показывая ЗОЖ-пример другим.





Ольгу возмутили события 18 июня, когда были задержаны желающий участвовать в президентской гонке Виктор Бабарико и его сын Эдуард, руководивший инициативной группой. Сына обвинили в уклонении от уплаты налогов, отца – в руководстве размыто описанной противоправной деятельностью на посту главы «Белгазпромбанка».





В должности Бабарико-старший находился 20 лет – и до объявления о намерениях руководить страной никаких претензий ни к нему, ни к банку у государственных органов Беларуси не было (обыски и задержания в структуре учреждения начались 11 июня и продолжаются до сих пор).





Хижинкова, очевидно, согласна с позицией белорусских правозащитников, которые признали Виктора и Эдуарда Бабарико политическими заключенными (и далеко не только их, а более двух десятков человек).





В своем Instagram 19 июня Ольга прямо призвала освободить отца и сына, добавив: «Чего стоит свобода, если любая не совпадающая с официальной точка зрения считается диверсией и провокацией».





Кроме того, прокомментировала Хижинкова и силовые методы задержания людей, вышедших на акции солидарности с семьей Бабарико и другими арестованными участниками предвыборной кампании.





Следствием стало упоминание Хижинковой в тексте уроженца Новосибирска, некогда возглавлявшего белорусский КВН Андрея Муковозчика на sb.by – сайте крупнейшей государственной газеты, много лет известной под названием «Советская Белоруссия».





Имен, как это случается на государственном уровне, автор не назвал, но сомнений не оставил, полностью процитировав фразу Ольги. Хотя и без того все было понятно: «Свобода – это вспомнить, как строго подавала себя бывшая наша мисс страны, красотой своею озарявшая высокий пост пресс-секретаря футбольной команды. И как раскованна она сейчас, без поста».





Далее в тексте Муковозчика последовал достойный учебника пример высокого публицистического слога: «Вы, наша длинноногость, попутали: судя по количеству угроз, оскорблений и мата, «диверсией и провокацией» считаются в соцсетях как раз таки спокойные высказывания. А чего стоит свобода, вы ежемесячно видели в ведомости, пока блюли честь «родного клуба». Скажете нам или постесняетесь?»





Однако, похоже, подобные намеки Хижинкову не проняли. Она продолжила высказываться о дальнейших задержаниях в Минске.









Бывшая гимнастка спросила, где закон – вскоре ее эфирное время на ОНТ исчезло минимум до осени





Те же темы взволновали известную экс-гимнастку Мелитину Станюту. Высказывалась она еще после акции солидарности, но крик души вышел после задержаний в очереди у магазина Symbal.by, с которым спортсменка имела опыт сотрудничества.





Очередь образовалась вечером 23 июня после объявления о скором закрытии магазина – за несколько дней до того магазин усилиями милиции лишился сотен футболок с надписью «Психо3%», а потом и производственного цеха из-за "угрозы национальной безопасности".





А потом к стоявшим друг за другом людям приехали сотрудники ОМОНа, определившие многих людей против их воли в автозаки – после в протоколах участникам очереди припишут лозунги, хотя множество свидетелей подтверждает, что толпа перед магазином молчала.





Станюта написала эмоционально: «В демократических странах, если гражданин не нарушает закон – он под охраной! А что это было?! Стоишь в очереди в магазин – сидишь в автозаке! Где делся закон, который нас охраняет?!»













Как оказалось, до сентября и не появится. На вопрос о том, может ли быть это внезапное решение прямым последствием поста, гимнастка ответила: «А что значит «последствия»? Когда я увидела видео, где жестко и беззаконно, по моему мнению, задерживают людей, я не могла нормально спать. Я не думала ни о каких последствиях, а просто не смогла смолчать».





«Мелитина у нас – штатный сотрудник, она им и остается. Но она нарушила корпоративные правила, Она знает какие», – сухо прокомментировала ситуацию пресс-секретарь ОНТ Ирина Ромбальская.





Отметим, что за последнее время это не первый случай внезапных исчезновений телеведущих из эфира ОНТ – причем снова не обошлось без занимательных совпдений.





«Я не вижу разницы между ОПГ РБ 80-90-х и сегодняшним днем! Тогда, в 90-х, мальчишек и бабушек по дворам не щемили, в угол, как животных, не загоняли, людей в плену массово не держали», – написал в Instagram 24 июня Дмитрий Врангель.













Пауэрлифтер-тренер в БГУФК не поддержал выдвижение Лукашенко – его должность сократили





Еще одна история про внезапную потерю работы рассказана «Нашей Нивой». Тезка известного хоккейного вратаря Сергей Шабанов закончил БГУФК и по распределению работал тренером по физподготовке в плавательном комплексе при вузе – парень занимается пауэрлифтингом.





Претензий к работе никто не предъявлял, но внезапно Шабанову объявили о непродлении вскоре истекающего контракта из-за сокращения как таковой его должности.





Незадолго до этого Сергей принес заявление на отпуск – и в кабинете пересекся с секретарем местного БРСМ, которая потребовала ответить, оставил ли сотрудник подпись за выдвижение кандидатом в президенты Александра Лукашенко.









Первый проректор Сергей Шаврук отказался отвечать на вопросы журналистов по телефону, но и на личную встречу не согласился. Парадокс.





Бодибилдер-чемпион «не там» встретился с другом (хотя в протоколе указали совсем другое место) – три дня под стражей и крупный штраф





Самая невероятная и при этом печальная история. Гражданин Беларуси Шота Лобжанидзе – этнический грузин, абсолютный чемпион Грузии по бодибилдингу и КМС по греко-римской борьбе – 19 июня во время акции солидарности с Виктором Бабарико и другими заключенными был задержан сотрудниками ОМОНа.





Причем Лобжанидзе вообще не знал, для чего на минском проспекте Независимости собрались люди – просто встречался с другом в центре города, как делают тысячи жителей каждый день.





Друг подтверждает: их с Шотой затолкали в бордовый автобус у здания Белгосцирка. Следующие три дня, включившие в себя его 30-летний юбилей, спортсмен провел под стражей.





22 июня Лобжанидзе судили. Вынесшая приговор Мария Ерохина полностью доверилась показаниям сотрудников ОМОНа Антона Ахметова и Павла Апечонка.





В них сквозили нестыковки: перед заседанием суда силовики сказали журналисту, что «никакого бодибилдера там не было», а во время процесса показали, что спортсмен был задержан в светлой одежде, в то время как все видели, что на Лобжанидзе, не имевшем возможности переодеться, черная футболка.









Принимать во внимание данные геолокации телефона Лобжанидзе и запрашивать GPS машины, в которой задержанного доставляли в РУВД, судья отказалась, признала бодибилдера виновным в нарушении порядка массовых мероприятий и выписала штраф в 540 рублей.





«Есть ли у наших детей надежда на завтра?» – риторически вопрошает свежий пост спортсмена в Instagram.





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Нужно отметить, что есть и случаи, в которых о каких-либо неприятностях после ничего неизвестно.





Никита Мещеряков, заявивший, что Александр Лукашенко – не его президент, не был вызван на сбор баскетбольной «националки» – но, как оказалось, только потому, что в то же время тренировался со сборной по баскетболу 3х3 (игрок взял «бронзу» в этом подвиде на Европейских играх в Минске).





А на вопрос о фристайлистке Александре Романовской, написавшей, что нынешние выборы «язык не поворачивается назвать честными и справедливыми», ответил тренер сборной Николай Козеко: «Звонки «сверху»? Ничего подобного не было. Ничем вас порадовать не могу».