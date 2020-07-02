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Виталий Павлов: «Шесть поражений – после такого нормальный тренер должен уйти, подать в отставку»

Экс-главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов в интервью «Прессболу» назвал причины ухода.


– Как команда отреагировала на ваше решение?

– После игры в Гродно команда в полном составе пришла ко мне в номер. Руководитель тогда на тренировке сказал, что, мол, Виталий Геннадьевич нас покидает. Хотя я был еще на месте. Тоже находился на тренировке, но просто сидел на лавке, наблюдал за работой помощников. Вечером все двадцать человек пришли ко мне.

Практически всех их я приглашал, они не приходили сюда за какими-то большими деньгами. Я за них отвечаю. Но объяснил им все. Ребята просили: «Давайте попробуем что-то исправить». Ответил, что перед матчем со «Смолевичами», который завершал первый круг, есть еще неделя, так что спокойно работаем. Но ситуация сложная была: три дисквалификации, плюс в самом начале вынужденная замена Сердюка...

– Кстати, что с ним?

– Повреждение боковой связки... Вышло, что опять проиграли. Думал еще, а потом решил: все-таки нет, надо заканчивать.

– А если бы выиграли?

– Может быть, остался. Но, повторю снова, не хочу, чтобы настроение мое ребятам передавалось. Когда пусто на душе... Вроде и игры хорошие, но все равно поражения. Шесть поражений – после такого нормальный тренер должен уйти, подать в отставку. Нужен новый человек. Хотя пока команда осталась в руках помощников – может, у них получится. Дай бог. Некоторые хотели уйти со мной, но я сказал, что не надо этого делать. Они-то ни в чем виноваты – зачем уходить? – сказал Павлов.
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