



– Как команда отреагировала на ваше решение?





– После игры в Гродно команда в полном составе пришла ко мне в номер. Руководитель тогда на тренировке сказал, что, мол, Виталий Геннадьевич нас покидает. Хотя я был еще на месте. Тоже находился на тренировке, но просто сидел на лавке, наблюдал за работой помощников. Вечером все двадцать человек пришли ко мне.





Практически всех их я приглашал, они не приходили сюда за какими-то большими деньгами. Я за них отвечаю. Но объяснил им все. Ребята просили: «Давайте попробуем что-то исправить». Ответил, что перед матчем со «Смолевичами», который завершал первый круг, есть еще неделя, так что спокойно работаем. Но ситуация сложная была: три дисквалификации, плюс в самом начале вынужденная замена Сердюка...





– Кстати, что с ним?





– Повреждение боковой связки... Вышло, что опять проиграли. Думал еще, а потом решил: все-таки нет, надо заканчивать.





– А если бы выиграли?





– Может быть, остался. Но, повторю снова, не хочу, чтобы настроение мое ребятам передавалось. Когда пусто на душе... Вроде и игры хорошие, но все равно поражения. Шесть поражений – после такого нормальный тренер должен уйти, подать в отставку. Нужен новый человек. Хотя пока команда осталась в руках помощников – может, у них получится. Дай бог. Некоторые хотели уйти со мной, но я сказал, что не надо этого делать. Они-то ни в чем виноваты – зачем уходить? – сказал Павлов.