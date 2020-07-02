Прессбол. Сергей Кайко: Ситуация была необратимой, но они выступили
Бывший главный редактор "Прессбола" Сергей Кайко рассказал о причинах расставания с газетой.
Это было ваше решение? И с чем оно связано?
Нет, решение не мое. Оно принято большинством голосов учредителей ООО "Прессбол-91". О причинах, думаю, лучше спросить у них. Мне же прямо сейчас важнее реакция коллег, журналистов — людей, с которыми я оставался в тесном контакте все эти шесть лет. Ситуация была необратимой, но они выступили.
В течение двух дней у нас проходили стихийные собрания. Шумные, эмоциональные. Я всегда знал, что у нас крутой коллектив. Убедился в этом еще раз. Напоследок мне важно было почувствовать поддержку редакции. Вернуть ощущение, что не такой уж я плохой главред.
Решение не было связано с той пятничной полосой?
Нет, об этом я довольно оперативно отписался в своей ветке на форуме сайта. К тому времени все было решено. Это во-первых. Во-вторых, это не было и хлопаньем двери. Хлопанье — конъюнктурная штука, попытка сместить акценты, произвести выгодное впечатление. Никогда такими вещами не занимался.
Время сейчас такое, что кругом подтексты, крамола и черные кошки. На стадии производства, кстати, никто этот "интертекст" не разглядел. Полоса "ходила" по кабинетам — верстка, корректура, дежурные. Ни один человек ничего не увидел. Дедушка Фрейд хорошо замаскировался.
Связан ли уход с тем, что "ПБ" активно публикует мнения спортсменов о выборах? И вообще связана ли замена с политической обстановкой в стране?
Мне об этом прямо не говорили, поэтому не знаю. В "Прессболе" никогда не было табу на политику. Мы эту тему специально не оседлываем, но в интервью вопросы задаем обо всем. В ленту новостей постим плюс-минус все, что где-то звучит.
Что плохого, если спортсмен выскажется про выборы? Он что, не гражданин? Не может сказать, за или против? Он, извините, в голову ест? Главное — людям это интересно. Специально проверил: мнение тренера Елены Климовой собрало на сайте почти 200 тысяч просмотров. Ну и хорошо, — цитирует Кайко tut.by.
08:14 02/07/2020
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