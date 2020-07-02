Прессбол. Сергей Кайко: Ситуация была необратимой, но они выступили

Это было ваше решение? И с чем оно связано?

Нет, решение не мое. Оно принято большинством голосов учредителей ООО "Прессбол-91". О причинах, думаю, лучше спросить у них. Мне же прямо сейчас важнее реакция коллег, журналистов — людей, с которыми я оставался в тесном контакте все эти шесть лет. Ситуация была необратимой, но они выступили.





В течение двух дней у нас проходили стихийные собрания. Шумные, эмоциональные. Я всегда знал, что у нас крутой коллектив. Убедился в этом еще раз. Напоследок мне важно было почувствовать поддержку редакции. Вернуть ощущение, что не такой уж я плохой главред.





Решение не было связано с той пятничной полосой?

Нет, об этом я довольно оперативно отписался в своей ветке на форуме сайта. К тому времени все было решено. Это во-первых. Во-вторых, это не было и хлопаньем двери. Хлопанье — конъюнктурная штука, попытка сместить акценты, произвести выгодное впечатление. Никогда такими вещами не занимался.









Время сейчас такое, что кругом подтексты, крамола и черные кошки. На стадии производства, кстати, никто этот "интертекст" не разглядел. Полоса "ходила" по кабинетам — верстка, корректура, дежурные. Ни один человек ничего не увидел. Дедушка Фрейд хорошо замаскировался.





Связан ли уход с тем, что "ПБ" активно публикует мнения спортсменов о выборах? И вообще связана ли замена с политической обстановкой в стране?

Мне об этом прямо не говорили, поэтому не знаю. В "Прессболе" никогда не было табу на политику. Мы эту тему специально не оседлываем, но в интервью вопросы задаем обо всем. В ленту новостей постим плюс-минус все, что где-то звучит.



