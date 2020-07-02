Александр Джигеро. Фото ФК "Смолевичи"





В победной домашней игре со "Слуцком" (2:1) Александр Джигеро оформил голевой дубль. По мнению болельщиков, принимавших участие в голосовании, лучшим стал его первый гол, забитый на 19-й минуте встречи эффектным дальним ударом.





Лучшим игроком прошлого тура стал узбекский форвард минского "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев. Он же лидирует в споре лучших бомбардиров, забив девять мячей.





Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) - 30 очков (15 матчей), "Шахтер" (Солигорск) - 27 (15), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 26 (15), "Неман" - 26 (14), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (15), "Динамо" (Брест) - 25 (15), "Динамо" (Минск) - 23 (15), "Ислочь" (Минский район) - 23 (15), "Витебск" - 21 (15), "Рух" (Брест) - 19 (15), "Слуцк" - 18 (15), "Славия" (Мозырь) - 18 (15), "Городея" - 15 (15), "Минск" - 14 (13), "Смолевичи" - 10 (14), "Белшина" (Бобруйск) - 6 (15).





В стартовом туре второго тура встречаются:





3 июля





"Славия" - "Слуцк", "Смолевичи" - "Динамо" (Брест);





4 июля





БАТЭ - "Энергетик-БГУ", "Городея" - "Витебск", "Неман" - "Ислочь";





5 июля





"Минск" - "Белшина", "Торпедо-БелАЗ" - "Шахтер", "Рух" - "Динамо" (Минск).



