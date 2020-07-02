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Джигеро стал автором лучшего гола 15-го тура футбольного чемпионата Беларуси

Форвард "Смолевичей" Александр Джигеро стал автором самого красивого гола 15-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александр Джигеро. Фото ФК "Смолевичи"

В победной домашней игре со "Слуцком" (2:1) Александр Джигеро оформил голевой дубль. По мнению болельщиков, принимавших участие в голосовании, лучшим стал его первый гол, забитый на 19-й минуте встречи эффектным дальним ударом.

Лучшим игроком прошлого тура стал узбекский форвард минского "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев. Он же лидирует в споре лучших бомбардиров, забив девять мячей.

Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) - 30 очков (15 матчей), "Шахтер" (Солигорск) - 27 (15), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 26 (15), "Неман" - 26 (14), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (15), "Динамо" (Брест) - 25 (15), "Динамо" (Минск) - 23 (15), "Ислочь" (Минский район) - 23 (15), "Витебск" - 21 (15), "Рух" (Брест) - 19 (15), "Слуцк" - 18 (15), "Славия" (Мозырь) - 18 (15), "Городея" - 15 (15), "Минск" - 14 (13), "Смолевичи" - 10 (14), "Белшина" (Бобруйск) - 6 (15).

В стартовом туре второго тура встречаются:

3 июля

"Славия" - "Слуцк", "Смолевичи" - "Динамо" (Брест);

4 июля

БАТЭ - "Энергетик-БГУ", "Городея" - "Витебск", "Неман" - "Ислочь";

5 июля

"Минск" - "Белшина", "Торпедо-БелАЗ" - "Шахтер", "Рух" - "Динамо" (Минск).
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