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Любимчик Лукашенко: Все хотят, чтобы какие-то революции были

Михаил Захаров надеется, что у нас революций не будет.

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров, которого называют любимчиком Александра Лукашенко, прокомментировал ситуацию в стране, пишет "Солидарность".



— Посмотрите, что происходит в Париже, в Америке, в Англии, в той же Польше, в России… Мы здесь ходим спокойно, и нас это не устраивает. Все хотят, чтобы какие-то революции были. Но когда они коснутся, революции, вот тогда их остановить будет очень и очень сложно. И многие будут [хотеть] не попасть в этот водоворот, и неизвестно, чем это все закончится. Надеюсь, у нас этого не будет, — заявил Захаров в телеграм-канале ОНТ.
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