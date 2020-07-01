Любимчик Лукашенко: Все хотят, чтобы какие-то революции были

— Посмотрите, что происходит в Париже, в Америке, в Англии, в той же Польше, в России… Мы здесь ходим спокойно, и нас это не устраивает. Все хотят, чтобы какие-то революции были. Но когда они коснутся, революции, вот тогда их остановить будет очень и очень сложно. И многие будут [хотеть] не попасть в этот водоворот, и неизвестно, чем это все закончится. Надеюсь, у нас этого не будет, — заявил Захаров в телеграм-канале ОНТ.



