"Просто пассажир": отец звезды Барселоны оскорбил главного тренера команды
В семье Антуана Гризманна недовольны положением форварда в команде.
Антуан Гризманн / фото REUTERS
Ален Гризманн, отец форварда "Барселоны" Антуана Гризманна, резко высказался в адрес главного тренера каталонцев Кике Сетьена. Об этом сообщает El Chiringuito TV.
Родственник футболиста отреагировал на слова самого Сетьена, который признался, что ему надо ставить в состав Луиса Суареса и Лионеля Месси, поэтому для Гризманна сложно найти место на поле.
"Чтобы говорить, у вас должны быть ключи от грузовика. А вы просто пассажир", - заявил Гризманн-старший в адрес тренера.
Последнюю полную игру за "Барсу" Антуан Гризманн провел еще 16 июня против "Леганеса" (2:0). В минувшем поединке с "Атлетико" (2:2) француз вышел на замену на 90-й минуте. Брат игрока Тео Гризманн после этого написал, что ему "хочется плакать".
По мат. УНИАН
20:54 01/07/2020
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