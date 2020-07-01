Антуан Гризманн / фото REUTERS





Ален Гризманн, отец форварда "Барселоны" Антуана Гризманна, резко высказался в адрес главного тренера каталонцев Кике Сетьена. Об этом сообщает El Chiringuito TV





Родственник футболиста отреагировал на слова самого Сетьена, который признался, что ему надо ставить в состав Луиса Суареса и Лионеля Месси, поэтому для Гризманна сложно найти место на поле.









"Чтобы говорить, у вас должны быть ключи от грузовика. А вы просто пассажир", - заявил Гризманн-старший в адрес тренера.





Последнюю полную игру за "Барсу" Антуан Гризманн провел еще 16 июня против "Леганеса" (2:0). В минувшем поединке с "Атлетико" (2:2) француз вышел на замену на 90-й минуте. Брат игрока Тео Гризманн после этого написал, что ему "хочется плакать".