Как говорит сам парень, случилось это из-за того, что он не подписался за Александра Лукашенко.





1 июля Сергей пришёл в гости Еврорадио , чтобы рассказать как проходят выборы на главном избирательном участке страны, кто считает подписи, кто и чем угрожают людям, которые не хотят подписываться.







