+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Не подписался за Лукашенко - свободен: тренеру не продлили контракт в БГУФК

Тренеру и организатору спортивных мероприятий Сергею Шабанову не продлили контракт в Белорусском государственном университете физической культуры.

Как говорит сам парень, случилось это из-за того, что он не подписался за Александра Лукашенко. 

1 июля Сергей пришёл в гости Еврорадио, чтобы рассказать как проходят выборы на главном избирательном участке страны, кто считает подписи, кто и чем угрожают людям, которые не хотят подписываться.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему Лукашенко заговорил об...
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии
Ольга Карач
С ПОПРАВКОЙ НА ЛУКАШЕНКО
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]