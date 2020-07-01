Не подписался за Лукашенко - свободен: тренеру не продлили контракт в БГУФК
Тренеру и организатору спортивных мероприятий Сергею Шабанову не продлили контракт в Белорусском государственном университете физической культуры.
Как говорит сам парень, случилось это из-за того, что он не подписался за Александра Лукашенко.
1 июля Сергей пришёл в гости Еврорадио, чтобы рассказать как проходят выборы на главном избирательном участке страны, кто считает подписи, кто и чем угрожают людям, которые не хотят подписываться.
17:16 01/07/2020
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