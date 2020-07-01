+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Передачу Мелитины Станюты сняли с ОНТ. Причину не объяснили

Совсем недавно мы писали о том, как известная белорусская гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы Мелитина Станюта эмоционально отреагировала в своем Instagram на задержания людей в очереди к магазину Symbal.by, которые произошли 23 июня. А сегодня она узнала, что ее передачу сняли с ОНТ.

Передачу Мелитины Станюты сняли с ОНТ. Причину не объяснили
— В демократических странах, если гражданин не нарушает закон, он находится под защитой! И что это было вчера!!! Стоишь в очереди в магазин — сидишь в автозаке! ⠀

Куда подевался закон, который нас защищает!!! — написала 24 июня девушка.

Реакция телеканала последовала незамедлительно.

— Друзья, те, кто занимался со мной каждый понедельник в программе «Наше утро» на ОНТ, и не увидел ее уже в этот понедельник — рубрика не будет выходить, как минимум, до сентября. Причин не знаю, сама узнала случайно. Продолжайте заниматься и оставайтесь здоровыми и красивыми, — написала сегодня у себя в Instagram девушка.

Напомним, до этого из-за постов в соцсетях телеканал СТВ покинул ведущий Антон Мартыненко, кроме того, из сетки ОНТ пропала программа Дмитрия Врангеля.
TUT.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему Лукашенко заговорил об...
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии
Ольга Карач
С ПОПРАВКОЙ НА ЛУКАШЕНКО
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]