Передачу Мелитины Станюты сняли с ОНТ. Причину не объяснили

— В демократических странах, если гражданин не нарушает закон, он находится под защитой! И что это было вчера!!! Стоишь в очереди в магазин — сидишь в автозаке! ⠀





Куда подевался закон, который нас защищает!!! — написала 24 июня девушка.





Реакция телеканала последовала незамедлительно.





— Друзья, те, кто занимался со мной каждый понедельник в программе «Наше утро» на ОНТ, и не увидел ее уже в этот понедельник — рубрика не будет выходить, как минимум, до сентября. Причин не знаю, сама узнала случайно. Продолжайте заниматься и оставайтесь здоровыми и красивыми, — написала сегодня у себя в Instagram девушка.





Напомним, до этого из-за постов в соцсетях телеканал СТВ покинул ведущий Антон Мартыненко, кроме того, из сетки ОНТ пропала программа Дмитрия Врангеля.



