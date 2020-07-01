+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Белорусский хоккеист Алистров переходит из канадского клуба в "Минское Динамо"

19-летний белорусский хоккеист Владимир Алистров покидает Северную Америку и переходит в ХК "Динамо-Минск", сообщается на сайте клуба.

"Нападающий Владимир Алистров (2001 г.р.) подписал двусторонний контракт с "Динамо". Соглашение рассчитано на один год", - говорится в сообщении.

Алистров известен белорусским болельщикам по выступлениям за юниорскую и молодёжную сборные.

В 2018 году форвард помог сборной Беларуси выйти в четвертьфинал юниорского чемпионата мира. На том турнире Владимир набрал 7 очков (3+4) в 5 матчах. Позже Алистров выступал за молодежную сборную, в составе которой на двух чемпионатах мира в дивизионе 1А провел 10 игр, отметившись 10 (3+7) результативными баллами.

Успешное выступление на ЧМ U-18 позволило Алистрову пробиться в "Эдмонтон Ойл Кингз", выступающий в юниорской канадской лиге WHL. Нападающий отыграл там два сезона: за 135 матчей хоккеист набрал 78 (31+47) очков.
Интерфакс
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему Лукашенко заговорил об...
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии
Ольга Карач
С ПОПРАВКОЙ НА ЛУКАШЕНКО
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]