"Нападающий Владимир Алистров (2001 г.р.) подписал двусторонний контракт с "Динамо". Соглашение рассчитано на один год", - говорится в сообщении.





Алистров известен белорусским болельщикам по выступлениям за юниорскую и молодёжную сборные.





В 2018 году форвард помог сборной Беларуси выйти в четвертьфинал юниорского чемпионата мира. На том турнире Владимир набрал 7 очков (3+4) в 5 матчах. Позже Алистров выступал за молодежную сборную, в составе которой на двух чемпионатах мира в дивизионе 1А провел 10 игр, отметившись 10 (3+7) результативными баллами.





Успешное выступление на ЧМ U-18 позволило Алистрову пробиться в "Эдмонтон Ойл Кингз", выступающий в юниорской канадской лиге WHL. Нападающий отыграл там два сезона: за 135 матчей хоккеист набрал 78 (31+47) очков.