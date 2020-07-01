











— Перед нашей нацкомандой поставлена сверхсложная задача — попасть в восьмерку сильнейших на чемпионате мира. Перед юношеской — войти в топ-5 сильнейшего дивизиона. Если конференция признает, что такие задачи по силам нашей федерации, то они и будут стоять перед ней.





— Евгений Николаевич, извините, вы озвучили задачи. Кто их поставил? Если есть такая задача, пока не знаю, кто ее поставил.





— У нас отработана программа развития белорусского хоккея до 2022 года. Если вы откроете, то посмотрите, что эти задачи стоят.





— И юношеской команде поставлена задача войти в топ-5? Может, мы говорим о разных вещах? Кем подписан документ?





— Вами.





— Мной? Что мы должны входить в пятерку?





— Титульный лист вами подписан.





— Надо найти. Но я не подписывал никакой документ. Даже для главной сборной попасть в восьмерку — мы себя такой целью не ограничиваем.



