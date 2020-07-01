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Между Евгением Ворсиным и Геннадием Савиловым во время отчетной конференции случилась пикировка

Между гостренером Беларуси Евгением Ворсиным и председателем ФХБ Геннадием Савиловым во время отчетной конференции случилась пикировка.




— Перед нашей нацкомандой поставлена сверхсложная задача — попасть в восьмерку сильнейших на чемпионате мира. Перед юношеской — войти в топ-5 сильнейшего дивизиона. Если конференция признает, что такие задачи по силам нашей федерации, то они и будут стоять перед ней.

— Евгений Николаевич, извините, вы озвучили задачи. Кто их поставил? Если есть такая задача, пока не знаю, кто ее поставил.

— У нас отработана программа развития белорусского хоккея до 2022 года. Если вы откроете, то посмотрите, что эти задачи стоят.

— И юношеской команде поставлена задача войти в топ-5? Может, мы говорим о разных вещах? Кем подписан документ?

— Вами.

— Мной? Что мы должны входить в пятерку?

— Титульный лист вами подписан.

— Надо найти. Но я не подписывал никакой документ. Даже для главной сборной попасть в восьмерку — мы себя такой целью не ограничиваем.
Прессбол
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