Ганчаренко уже сожалеет о своём бегстве в Беларусь
Белорусский футбольный специалист Виктор Ганчаренко сожалеет о своём бегстве в Беларусь из России.
После разгромного поражения (0:4) в российской премьер-лиге ЦСКА от "Зенита" он якобы написал заявление об увольнении и уехал. Без главного тренера армейцы сыграли вничью 0:0 с московским "Динамо".
Однако Ганчаренко уже через несколько дней вернулся в Москву. Под его руководством ЦСКА обыграл московский "Спартак" — 2:0.
"Если команда победила, значит это пошло на пользу, — говорит Виктор Ганчаренко о своём временном отсутствии. — Я пожалел о своём поступке очень быстро и принес свои извинения очень быстро... У меня иногда зашкаливают эмоции, это я признаю, но я хочу работать дальше".
Армейцы занимают пятое место в российской премьер-лиге.
Источник: euroradio.fm
13:13 01/07/2020
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