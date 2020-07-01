Ганчаренко уже сожалеет о своём бегстве в Беларусь

После разгромного поражения (0:4) в российской премьер-лиге ЦСКА от "Зенита" он якобы написал заявление об увольнении и уехал. Без главного тренера армейцы сыграли вничью 0:0 с московским "Динамо".





Однако Ганчаренко уже через несколько дней вернулся в Москву. Под его руководством ЦСКА обыграл московский "Спартак" — 2:0.





"Если команда победила, значит это пошло на пользу, — говорит Виктор Ганчаренко о своём временном отсутствии. — Я пожалел о своём поступке очень быстро и принес свои извинения очень быстро... У меня иногда зашкаливают эмоции, это я признаю, но я хочу работать дальше".





Армейцы занимают пятое место в российской премьер-лиге.







