Гандболист Андрей Климовец: Беларусь созрела для перемен

— Конечно. Стараюсь быть в курсе всех событий, читаю информационные сайты.





— И что при этом думаете?





— Наверное, пора что-то менять. Считаю, Беларусь для изменений созрела.





Проведу аналогию со спортом. Не знаю ни одного тренера, который успешно руководил бы командой больше десяти лет. И если в команде нелады, то первым делом меняют тренера, а не всю команду, — сказал Климовец.





В середине «нулевых» Климовец стал гражданином Германии и в 2007-м в составе ее сборной выиграл чемпионат мира. По завершении карьеры игрока Андрей Климовец тренировал «Пфорцхайм» из третьей лиги. Взяв в 2019-м годичный перерыв, он вновь возглавил команду из земли Баден-Вюртемберг в начале нынешнего года.