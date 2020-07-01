







- За 10 лет, которые прошли после Олимпиады в Ванкувере, мы пролетели мимо двух Олимпиад, умудрились вылететь в дивизион рангом ниже и насилу оттуда выбрались. В общем, потрепало нас здорово. На ваш взгляд, где и когда мы свернули не туда?





- Главная беда — детский хоккей. Простой пример. В 1970-х в Минске было 900 тысяч жителей и две полноценные хоккейные школы — СДЮШОР 12 и "Юность". Прошло 50 лет. Теперь у нас 2 миллиона населения, а количество школ? Снова две: "Динамо" и "Юность". В первой 520 учеников, во второй — 530.





- Три. СДЮШОР 12 осталась. Из ее стен, кстати, выпорхнули на большой лед Руслан Салей, Илья Шинкевич, Егор Шарангович. Плюс несколько частных школ…





- Три воспитанника за 44 года существования. И ни катка собственного, ни раздевалок… А в одном только Санкт Петербурге 10 тысяч занимающихся хоккеем!





- Это вдвое больше, чем у нас во всей стране. Выходит, неудивительно при таких раскладах, что лучшим хоккеистом Беларуси прошедшего сезона почти на безальтернативной основе стал Андрей Костицын, которому стукнуло 35 лет?





- Давно пришла пора и в футболе, и в хоккее, как и в других игровых видах спорта, принять жесткое решение: 50 процентов игроков в составе — собственные воспитанники. А в хоккее однозначно. Тем более что сегодня в чемпионате выстроена такая система, которая легко позволяет это сделать: клубы поставлены в равные условия. Есть потолок зарплат. Работай! Развивайся! В некоторых шведских командах цифра собственных воспитанников до 75 процентов доходит, потому и отдача есть. А у нас я задумал собрать олимпийскую сборную до 25 лет, стал анализировать: кандидатов нет. Не из кого команду собрать! Где игроки из Гродно, из Новополоцка? А вот Пинску надо сказать спасибо: четверо воспитанников школы сегодня представлены в сборных разных возрастов. Из Гродно, для сравнения, всего два. И что удивительно, когда ввели новшество — обязательное присутствие в составе четырех молодых хоккеистов, все высказались "за", кроме "Немана". Хотя Гродно — это вообще отдельная история.





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- В прошлом чемпионате "Неман" грубым образом нарушал финансовый фейр плей. Мы проверяли, ни один другой клуб подобных махинаций себе не позволял. Все договорились жить по одним правилам, а тут чистой воды обман… Такие схемы закрутили! — рассказал Захаров в интервью "СБ"



