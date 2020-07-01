30 июня в Минске официально началось строительство “китайских подарков”: нового футбольного стадиона и бассейна “международного стандарта”, пишет euroradio.fm

Возведение спортивных объектов обойдётся приблизительно в $180 млн. Платить будет Китай. Возникает логичный вопрос: зачем ему это надо? Ведь китайцы денег на ветер не бросают!

“Стадионная дипломатия”

Беларусь –– далеко не первое государство, получившее в дар от Китая футбольный стадион. За последние 50 лет КНР построила в странах третьего мира более 60 спортивных арен. Это явление даже получило название –– “стадионная дипломатия”.





Большинство китайских стадионов расположено в Африке. Цель дорогостоящих подарков в этом регионе –– получить право на реализацию проектов по добыче ископаемых. Например, после постройки нескольких спортивных объектов в Анголе Китай стал крупнейшим мировым импортёром сырой нефти из этой страны.





Также после “китайских подарков” некоторые страны, например Коста-Рика, прекращали сотрудничество с Тайванем. То есть строительство бесплатных стадионов зачастую сопровождалось политическими и экономическими договорами между правительствами.





Что получит Китай взамен от Беларуси? Тут всё неочевидно. Природными ресурсами наша страна небогата. Эксперты говорят, что, скорее всего, это “имиджевое вложение, которое поможет Китаю изменить настороженное отношение к китайским инвестициям и туристам”.





К слову, на территории нашей страны уже и так реализуется немало проектов с участием Китая. Например, автомобильный завод “БелДжи”, индустриальный парк “Великий камень”, жилой комплекс в Лебяжьем, гостинично-деловой комплекс “Шантер Хилл”, гостиница “Пекин” и другие.

Подарки для Беларуси — одни из самых дорогих

Национальный футбольный стадион, который разместится на улице Ванеева, и бассейн на улице Кальварийской обойдутся Китаю примерно в 180 миллионов долларов. Это один из самых дорогостоящих для КНР подарков. Спортивные арены в африканских странах стоили ему в основном по 60-80 миллионов долларов.





Национальный футбольный стадион рассчитан на 33 тысячи зрителей. Поле будет соответствовать требованиям ФИФА, его размер составит 105 на 68 метров. Для ухода за натуральным травяным покрытием сделают систему автополива и подогрев. Общая площадь арены составит 48 тысяч кв. м, высота — 38,6 м.





Проект китайского стадиона в Минске / Мингорисполком





Бассейн рассчитан на 6 тысяч мест и будет включать в себя трибуну, помещения для зрителей, спортсменов, а также VIP-помещение. Общая площадь застройки –– приблизительно 40 тысяч кв. м.





Проектирование и строительство стадиона и бассейна –– по китайским стандартам, нормам и техническим условиям с соблюдением технических требований и рекомендаций ФИФА и УЕФА.

Китайский колорит

“Я просил Си Цзиньпина, своего друга, чтобы он построил его с китайским колоритом, чтобы все, не только белорусы, видели, что это образец дружбы с китайским народом”, –– заявил Александр Лукашенко 17 ноября 2017 года, когда стало известно о планах построить национальный футбольный стадион.





Арены, которые Китай построил в других странах, тоже сделаны с китайским колоритом? На наш взгляд, в основном они не отличаются эксклюзивным дизайном.



