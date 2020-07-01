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Месси признан самым результативным футболистом XXI века

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси стал самым результативным футболистом в XXI веке, свидетельствуют данные портала Transfermarket.

Месси признан самым результативным футболистом XXI века
Специалисты посчитали, что нападающий в 861 матче сделал 1014 результативных действий. На второй строчке расположился главный конкурент Месси португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду  - 985 голевых действий в 1004 встречах. Тройку лучших замыкает швед из "Милана" Златан Ибрагимович, у которого 717 голевых действий в 860 играх.

Топ-10 выглядит следующим образом:

Лионель Месси — 1014 голевых действий (861 матч, 699 голов, 315 результативных передач)
Криштиану Роналду — 985 голевых действий (1004, 727, 258)
Златан Ибрагимович — 717 голевых действий (860, 521, 196)
Луис Суарес — 714 голевых действий (713, 459, 255)
Роберт Левандовски — 600 голевых действий (698, 466, 134)
Тьерри Анри — 559 голевых действий (716, 369, 190)
Серхио Агуэро — 545 голевых действий (733, 414, 131)
Уэйн Руни — 543 голевых действия (864, 364, 179)
Самуэль Это'О — 524 голевых действия (805, 408, 116)
Карим Бензема — 513 голевых действий (735, 337, 176)
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