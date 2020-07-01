Журналист Вадим Лукомский: «Гончаренко уже несколько раз доказывал, что он тренер топ-уровня как минимум в масштабах российского чемпионата»









«На самом деле мне кажется, что и болельщики, и журналисты относятся к нему очень хорошо. Он уже несколько раз доказывал, что он тренер топ-уровня как минимум в масштабах российского чемпионата. Также он всем своим поведением вызывает очень много уважения. В каких-то странных и мутных историях он замешан не был. Это здорово. И, скорее всего, самое популярное мнение, что бедный Гончаренко тянет команду поленьев, а ему никого не покупают. Это, наверное, не совсем так потому что хорошие игроки в ЦСКА есть. Но много проблемных позиций, особенно в центре защиты. Совершенно не укрепляются. И это вызывает опасения. ЦСКА в режиме экономии в последние годы.









Если мы возьмем дистанцию в несколько сезонов, то, конечно, Гончаренко проделывает очень хорошую работу. Если он уйдет из ЦСКА, то в российском футболе без проблем на следующую большую должность будет претендовать. Например, вдруг у «Зенита» с Семаком что-то пойдет не так и, думаю, одним из первых имен будет Гончаренко. Тоже самое в ситуации с «Локомотивом» и Николичем и так далее. У Гончаренко репутация хорошая вне зависимости от того, как завершится ситуация в ЦСКА», – сказал Лукомский в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».





Напомним, после проигрыша от «Зенита» (0:4) Виктор Гончаренко попрощался с командой и написал заявление об уходе с поста главного тренера ЦСКА и уехал в Беларусь. Сообщалось о том, что клуб несколько дней вел переговоры с тренером о возвращении его в расположение клуба и просил тренера продолжить работу. Спустя некоторое время Гончаренко вернулся. Клуб сообщил о том, что у тренера было плохое самочувствие, и он теперь готов вернуться к работе. Сегодня в дерби ЦСКА победил «Спартак» (2:0). Московский клуб и Гончаренко одержал первую победу после возобновления РПЛ.



