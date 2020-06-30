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Заслуженный мастер спорта Беларуси по настольному теннису Бар-Костромина: «Мне бы очень хотелось, чтобы власть в Беларуси поменялась, и закончился этот откровенный беспредел»

Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, призер чемпионатов мира и Европы по настольному теннису Татьяна Бар-Костромина поделилась мнением о ситуации в Беларуси.


- Татьяна, сейчас в Беларуси происходят неординарные события. Следите ли вы за ними?

– У меня сердце кровью обливается, когда я слушаю рассказы своих друзей и родных о происходящем в Беларуси.

- Как относитесь к происходящему? Нуждается ли Беларусь в переменах или она и так развивается успешно?

– Ситуация в Беларуси, на мой взгляд, катастрофическая. Мне бы очень хотелось, чтобы власть в Беларуси поменялась, и закончился этот откровенный беспредел. Возмущает, что Европа не принимает никаких мер и не помогает белорусскому народу справиться с этой ситуацией.

- Какой вы хотели бы видеть Беларусь после президентских выборов?

– Хочется, чтобы в августе были честные выборы. Я думаю, Беларусь заслужила нового президента, современного, способного улучшать качество жизни белорусов, – сказала Бар-Костромина.
Tribuna
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