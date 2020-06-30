



- Татьяна, сейчас в Беларуси происходят неординарные события. Следите ли вы за ними?





– У меня сердце кровью обливается, когда я слушаю рассказы своих друзей и родных о происходящем в Беларуси.





- Как относитесь к происходящему? Нуждается ли Беларусь в переменах или она и так развивается успешно?





– Ситуация в Беларуси, на мой взгляд, катастрофическая. Мне бы очень хотелось, чтобы власть в Беларуси поменялась, и закончился этот откровенный беспредел. Возмущает, что Европа не принимает никаких мер и не помогает белорусскому народу справиться с этой ситуацией.





- Какой вы хотели бы видеть Беларусь после президентских выборов?





– Хочется, чтобы в августе были честные выборы. Я думаю, Беларусь заслужила нового президента, современного, способного улучшать качество жизни белорусов, – сказала Бар-Костромина.