Легендарный Майк Тайсон празднует 54-й день рождения и готовится вернуться в ринг
Сегодня Майку Тайсону исполнилось 54 год. Легендарный боксер и амбассадор компании Parimatch — абсолютный чемпион мира среди профессионалов, член Международного зала боксерской славы и самый высокооплачиваемый тяжеловес в истории бокса.
Он стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе — в возрасте 20 лет, 4 месяцев и 22 дней. До сих пор этот рекорд не побит. Тайсон — единственный, кому шесть раз подряд удалось защитить титул абсолютного чемпиона (WBC, WBA, IBF).
Он представляет Parimatch во всем мире, заключив с букмекерской компанией соглашение в 2019 году. Сегодня Parimatch поздравляет своего амбассадора, в честь его дня рождения сменив логотип на сайтах компании.
В апреле Майк Тайсон заявил, что может вернуться в ринг.
Источник: pressball.by
16:28 30/06/2020
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