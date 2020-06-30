



Он стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе — в возрасте 20 лет, 4 месяцев и 22 дней. До сих пор этот рекорд не побит. Тайсон — единственный, кому шесть раз подряд удалось защитить титул абсолютного чемпиона (WBC, WBA, IBF).





Он представляет Parimatch во всем мире, заключив с букмекерской компанией соглашение в 2019 году. Сегодня Parimatch поздравляет своего амбассадора, в честь его дня рождения сменив логотип на сайтах компании.





В апреле Майк Тайсон заявил, что может вернуться в ринг.