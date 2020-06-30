+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Легендарный Майк Тайсон празднует 54-й день рождения и готовится вернуться в ринг

Сегодня Майку Тайсону исполнилось 54 год. Легендарный боксер и амбассадор компании Parimatch — абсолютный чемпион мира среди профессионалов, член Международного зала боксерской славы и самый высокооплачиваемый тяжеловес в истории бокса.


Он стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе — в возрасте 20 лет, 4 месяцев и 22 дней. До сих пор этот рекорд не побит. Тайсон — единственный, кому шесть раз подряд удалось защитить титул абсолютного чемпиона (WBC, WBA, IBF).

Он представляет Parimatch во всем мире, заключив с букмекерской компанией соглашение в 2019 году. Сегодня Parimatch поздравляет своего амбассадора, в честь его дня рождения сменив логотип на сайтах компании.

В апреле Майк Тайсон заявил, что может вернуться в ринг.
Источник: pressball.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии
Ольга Карач
С ПОПРАВКОЙ НА ЛУКАШЕНКО
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]