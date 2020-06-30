Ганчаренко дал первое интервью после возвращения в ЦСКА









В преддверии поединка Ганчаренко дал первое интервью клубной пресс-службе после возвращения в команду. По его словам, в коллективе хорошее настроение, много эмоций и улыбок.





Однако тренер подчеркивает важность предстоящей встречи: "За любую победу дают три очка, и нам нужны очки с любым соперником. Но мы знаем историю противостояния ЦСКА — "Спартак", взаимоотношения болельщиков, повышенный интерес к игре. Для любого тренера это очень важный матч. Понятно, что мы должны подойти к нему в боевой готовности, во всеоружии".





Кроме того, Ганчаренко ответил на вопрос о взаимоотношениях с болельщиками "красно-синих" и их поддержке в ситуации пандемии: "Находясь на стадионе [во время матча] с "Зенитом", нельзя сказать, что мы ощущали, будто это не полный стадион. Конечно, сейчас [применяются] разные технологии для того, чтобы и шумовой эффект сделать, и эффект зрителей создать. Но было полное ощущение матча. В любом случае ждем, что на такие матчи наш красавец-стадион будет заполняться, и наша армия болельщиков будет нас поддерживать".





Главный тренер ЦСКА заверил, что знает, как именно играет "Спартак". Однако сложность состоит в том, чтобы воспользоваться слабыми сторонами противника.





"Будем смотреть и советоваться. Замысел на игру есть, но стартовый состав еще надо обсудить", — заключил Ганчаренко.



