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Федерация футбола назвала самого ценного игрока 15-го тура чемпионата Беларуси

Белорусская федерация футбола назвала самого ценного игрока прошедшего тура чемпионата страны.



Им стал нападающий «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев. Форвард провёл яркий матч: его команда одержала разгромную победу над мозырской «Славией» – 5:0. Яшхибоев забил два мяча и отдал две голевые передачи.

В гонке бомбардиров форвард «Энергетика» уверенно лидирует. На его счету уже девять голов.
ONT.by
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