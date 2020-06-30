Федерация футбола назвала самого ценного игрока 15-го тура чемпионата Беларуси
Белорусская федерация футбола назвала самого ценного игрока прошедшего тура чемпионата страны.
Им стал нападающий «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев. Форвард провёл яркий матч: его команда одержала разгромную победу над мозырской «Славией» – 5:0. Яшхибоев забил два мяча и отдал две голевые передачи.
В гонке бомбардиров форвард «Энергетика» уверенно лидирует. На его счету уже девять голов.
09:57 30/06/2020
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