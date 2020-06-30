







Им стал нападающий «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев. Форвард провёл яркий матч: его команда одержала разгромную победу над мозырской «Славией» – 5:0. Яшхибоев забил два мяча и отдал две голевые передачи.





В гонке бомбардиров форвард «Энергетика» уверенно лидирует. На его счету уже девять голов.