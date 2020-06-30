







В некоторых СМИ появилось сообщение о том, что главный тренер ФК "Кайрат" Алексей Шпилевский сдал положительный тест на коронавирус. Футбольный клуб "Кайрат" заявляет, что эта информация не соответствует действительности.

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Алексей Шпилевский действительно будет отсутствовать на тренерской позиции 1 июля, когда "Кайрат" примет "Жетысу" в Алматы, но по причине дисквалификации, — гласит заявление в официальной группе алматинского клуба ВКонтакте.



