Пресс-служба "Кайрата" опровергла информацию о заражении коронавирусом Алексея Шпилевского
Алматинский "Кайрат" отреагировал на новость о заражении главного тренера клуба белоруса Алексея Шпилевского коронавирусом.
В некоторых СМИ появилось сообщение о том, что главный тренер ФК "Кайрат" Алексей Шпилевский сдал положительный тест на коронавирус. Футбольный клуб "Кайрат" заявляет, что эта информация не соответствует действительности.
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Алексей Шпилевский действительно будет отсутствовать на тренерской позиции 1 июля, когда "Кайрат" примет "Жетысу" в Алматы, но по причине дисквалификации, — гласит заявление в официальной группе алматинского клуба ВКонтакте.
09:33 30/06/2020
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