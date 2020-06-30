Внимание мира за последние месяцы плотно переключилось с коронавируса и самоизоляции на борьбу темнокожих за свои права. Акцию Black Lives Matter поддержали почти во всех спортивных лигах, но максимально радикальные формы такой способ противостояния расизму приобрел в самом спокойном и размеренном виде спорта, пишет pressball.by





Во вторник, 23 июня, ведущий ABC Radio Sydney Джеймс Валентайн увидел твит какого-то мужчины, у которого ребенок спросил: "Папа, почему в шахматах белые всегда ходят первыми?" Валентайн тоже задумался вместе с тем отцом из твиттера и решил, что это станет классной темой для его дневного радиошоу, которое он ведет уже 15 лет.





Нельсон Мандела в качестве фигурки, шахматы





Под твитом набралось множество интересных ответов, часть из которых рассматривала тему расизма. Поэтому Джеймс дал отмашку редактору по гостям, чтобы найти авторитетных спикеров. "Я подумал: а действительно, почему белые ходят первыми, есть ли у этого какая-то история и (это самое важное) с учетом актуальных культурных трендов существует ли в шахматах какая-то дискуссия на этот счет? — объяснил радиоведущий. — Я не решил, что шахматы расистские. Не искал кого-то, кто бы сказал это в эфире. Не считал, что шахматисты должны так говорить. Мне было интересно, существует ли этот вопрос".





За цитатами редактор шоу позвонил Джону Адамсу, экономисту и энтузиасту шахмат. Тот ответил, что больше не в теме, и дал контакты другого спикера. Но вечером 23 июня Адамс передумал и: "Срочная новость! Мне позвонили с радио, хотели получить комментарий о шахматах. ABC счел шахматы РАСИСТСКИМИ, потому что белые всегда ходят первыми! Им нужно мнение от шахматного чиновника, должны ли поменять правила!"









Кроме того, Джон обвинил государственную телерадиокомпанию ABC (аналог русской ВГТРК или белорусской БГТРК) в том, что во время пандемии коронавируса финансируемые из бюджета журналисты поднимают "нерелевантные" темы. В реплаях под записью пользователи твиттера предсказуемо набросились на гигантский медиахолдинг, занимающийся ерундой вместо освещения действительно важных вопросов.





Историю Адамса заметил экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. "Если вы беспокоитесь, что шахматы — расистская игра, то возьмите го, где первыми ходят черные. Все лучше, чем выглядеть глупо и тратить деньги налогоплательщиков на "расследования" государственных вещателей", — отреагировал Каспаров.





В среду, 24 июня, на ABC Radio Sydney Джеймс Валентайн провел выпуск своего шоу, ставшего нашумевшим еще до выхода в эфир. Спикером выступил доктор Кевин Бонэм — член комитета Австралийской шахматной федерации и псефолог (ученый, занимающийся псефологией, то есть наукой об изучении выборов методами статистического анализа). Это его контакты предоставил журналистам Джон Адамс после первого звонка.





Бонэм подготовился к интервью и спокойно объяснял, почему в древней игре с ладьями и пешками нет ничего расистского. "У подобной стандартизации есть ряд преимуществ — например, в таких вещах, как публикация шахматных диаграмм. Это помогает, когда доска развернута в противоположную сторону. Тогда первыми ходят черные фигуры, и в записях эффективнее использовать зеркальное отображение", — говорил в эфире Бонэм.





Доктор ссылался на традиции записи ходов, сложившиеся аж с 1880-х годов, и что они были выбраны произвольно. У ведущего Валентайна, конечно, был вопрос о расовом компоненте при создании правила "Белые ходят первыми". "Не совсем, но эту тему поднимают и обсуждают", — ответил Кевин.









В ходе подготовки к передаче Бонэм не нашел никаких доказательств, что идея с началом белых шахмат была расистской. "Сами фигурки не представляют никаких расовых команд, они лишь бойцы в битве, которые, если хотите, одеты в униформу разных цветов", — заявил ученый. Он также подтвердил, что если человек играет в шахматы просто так, то нет никаких причин, почему черные не могут ходить первыми. Кевин также обнаружил на одном из шахматных форумов, что первый ход за белыми не всегда был общепринятым стандартом, но не нашел конкретных сведений об этом правиле.





Интересно, что примерно год назад шахматы уже боролись с проблемой расизма через правило начального хода, но делали это не так токсично. Главная суперзвезда этого вида спорта Магнус Карлсен участвовал в кампании ООН по борьбе с притеснением прав темнокожего населения. В марте 2019-го норвежец вместе с голландским гроссмейстером русского происхождения Анишем Гири записали видео, в котором выступали против правила "Белые ходят первыми".





"Я играю в шахматы с шести лет, и каждый раз начинают белые", — говорил в камеру Гири. "Это правило никогда не было про расы или политику. Но мы можем разрушить его и отправить послание всем, кто верит, что этот цвет дает преимущество в шахматах или в жизни", — добавил Карлсен. Ролик с гроссмейстерами вышел в Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации и закончился кадрами, как Магнус сходил черной пешкой на d5.





Тот эфир на ABC Radio Sydney Джеймс Валентайн завершил словами: "Думаю, можно сделать вывод, что шахматы — это не расизм, а традиции, не более того. Но не волнуйтесь, мы не расслабляемся: завтра мы рассмотрим, можно ли считать тональность До мажор расистской — потому что там используют только белые клавиши. Также обсудим, считать ли (самого известного белого кита) Мигалу расистом и стоит ли Mintins (бренд белых конфет в Австралии) делать черно-белые сладости".





Он сказал это с нескрываемым сарказмом, все постоянные слушатели привыкли к подаче и шуткам радиоведущего. Но на следующий день газета Daily Telegraph написала: "А еще Валентайн предлагает сделать черно-белые Mintins". Кажется, все кругом чересчур серьезно отнеслись к развлекательной передаче. Видимо, уж слишком актуальна тема.



