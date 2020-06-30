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Бывший боец UFC – о гонорарах за бой: «После всех выплат остается только на жизнь. 100 тысяч разлетаются быстро»

Американский боец Грей Мэйнард, выступавший в UFC в легком дивизионе, рассказал о гонорарах бойцов.

«100 тысяч долларов за бой. 10 процентов уходит на зарплату менеджеру, 15 — тренерам, от 5 до 10 — затраты на проведение тренировочного лагеря, 20 — налоги, даже со списаниями (сумма может быть и больше), 5-10 — отложить себе на пенсию, 5-10% — на инвестиции, не говоря уже о деньгах, которые вкладываются в другой источник стабильного дохода и фонд безопасности.

После этого остается только на жизнь. 100 тысяч разлетаются быстро», – написал Мэйнард.
Tribuna
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