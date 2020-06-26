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Дело в погоне? У «Прессбола» будет новый главный редактор

Дело не в пятничной первой полосе. У «Прессбола» с 1 июля будет новый главный редактор — Дмитрий Герчиков. Сергей Кайко покинет свой пост.

Фото из Facebook Дмитрия Герчикова

Эту информацию нам подтвердили источники, знакомые с ситуацией. Причина вероятного ухода Сергея Кайко неизвестна, но наши источники утверждают, что напрямую это не связано с пятничным выпуском с игрой слов на первой полосе.

Отметим, что Сергей Кайко занимал должность главреда «Прессбола» более 6 лет — с 9 апреля 2014 года. Пока он не комментирует свой уход.


Сейчас Дмитрий Герчиков — комментатор «Беларусь 5», заместитель начальника департамента маркетинга и коммуникаций Белорусской федерации футбола и главред журнала «Большой футбол».

Герчиков подтвердил эту информацию, также отметив, что покинет федерацию футбола.
sport.tut.by
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