Дело в погоне? У «Прессбола» будет новый главный редактор

Фото из Facebook Дмитрия Герчикова





Эту информацию нам подтвердили источники, знакомые с ситуацией. Причина вероятного ухода Сергея Кайко неизвестна, но наши источники утверждают, что напрямую это не связано с пятничным выпуском с игрой слов на первой полосе.





Отметим, что Сергей Кайко занимал должность главреда «Прессбола» более 6 лет — с 9 апреля 2014 года. Пока он не комментирует свой уход.









Сейчас Дмитрий Герчиков — комментатор «Беларусь 5», заместитель начальника департамента маркетинга и коммуникаций Белорусской федерации футбола и главред журнала «Большой футбол».





Герчиков подтвердил эту информацию, также отметив, что покинет федерацию футбола.